Anteil von Schweinefleisch aus besserer Haltung steigt

Eine Trendwende zeigt der neue Greenpeace-Marktcheck zum Angebot von frischem Schweinefleisch in Österreichs Supermärkten: Lag der Anteil aus "besserer Haltung" 2024 im Schnitt noch bei 7,5 Prozent, ist dieser nun auf 16,9 Prozent gestiegen. Unverändert gering ist jedoch mit rund einem Prozent der Anteil aus Bio-Haltung geblieben. Die übrigen 80 Prozent des Angebots stammen aus der von Tierschützern kritisierten konventionellen Haltung, berichtete die NGO am Dienstag.

"AMA Tierwohl" bietet den Tieren dabei doppelt so viel Platz wie gesetzlich vorgeschrieben samt Stroheinstreu, Zugang zu einem Außenbereich und gentechnikfreier Fütterung. Für die große Mehrheit der Schweine ist jedoch ein ganzes Leben eingepfercht im Stall angesagt, "auf hartem Betonboden, mit kaum Stroh und Beschäftigungsmaterial", wie Greenpeace diese "problematische Realität" beschrieb. Das seien Bedingungen, die Krankheiten und hohen Antibiotikaeinsatz begünstigen.

Für den Anstieg im Bereich der besseren Haltung sind laut der Aussendung vor allem die Verbesserungen des Sortiments bei Billa Plus, dem Marktcheck-Gewinner mit der Note "gut", und Billa "befriedigend" verantwortlich. Scharf kritisiert wird hingegen der Diskonter Penny, weil er als einziges Unternehmen die Haltungsbedingungen nicht offenlegen wollte. Während Sebastian Theissing-Matei, Landwirtschaftsexperte bei Greenpeace, bei Billa und Billa Plus "einen Umbruch im Fleischsortiment" ortete, äußerte er Unverständnis über den ebenfalls zum deutschen Rewe-Konzern gehörenden Penny: "Wer Tierwohl ernst nimmt, darf Transparenz nicht verweigern", so sein Statement.

Beim nach Marktanteil gewichteten Ranking der neun untersuchten Handelsketten, bei dem auch Kennzeichnung, Herkunft und das Angebot an pflanzlichen Fleischalternativen berücksichtigt wurden, landete Penny dann - wie zu erwarten - auf dem letzten Platz und erhielt gemeinsam mit Unimarkt die Note "Nicht genügend". Die restlichen fünf Anbieter - Interspar, M-Preis, Hofer, Lidl, Spar - landeten hingegen alle mit einem "genügend" auf den Plätzen drei bis sechs.