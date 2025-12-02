Kopf-an-Kopf-Rennen bei Präsidentenwahl in Honduras

In Honduras zeichnet sich auch Stunden nach Schließung der Wahllokale kein Sieger der Präsidentschaftswahl ab. In dem zentralamerikanischen Land lieferten sich der konservative Nasry Asfura und der liberale Salvador Nasralla ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Nach der Auszählung eines Großteils der Wahlzettel lagen beide am Montag bei knapp 40 Prozent und nur rund 500 Stimmen auseinander. Rixi Moncada von der Regierungspartei Libre landete mit 19 Prozent abgeschlagen auf Platz drei.

Für den Sieg bei der Wahl für die Amtszeit von 2026 bis 2030 genügt eine einfache Mehrheit. Die Wahl fand in einem stark polarisierten Klima statt und wurde von internationalen Akteuren aufmerksam verfolgt. US-Präsident Donald Trump hatte sich im Vorfeld hinter den 67-jährigen Asfura gestellt. Er könne mit ihm bei der Bekämpfung des Drogenhandels zusammenarbeiten, erklärte Trump in sozialen Medien. Sollte Asfura nicht gewinnen, würden die USA kein weiteres Geld für das Land ausgeben.

Das Misstrauen in den Wahlprozess ist groß. Die Generalstaatsanwaltschaft, die der Regierungspartei nahesteht, hatte den Oppositionsparteien vorgeworfen, Wahlbetrug zu planen. Diese wiesen die Anschuldigungen zurück. Zudem löste das Militär Kritik aus, weil es ohne rechtliche Grundlage Kopien der Stimmauszählungsbögen von der Wahlbehörde anforderte.