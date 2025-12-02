Schlägerei in Telfer Lokal: Schuhlöffel sorgte für Polizeieinsatz
Ein Lokalstreit in Telfs ist am Montagabend völlig aus dem Ruder gelaufen. Ein verletzter Mann, ein vermeintlicher Angreifer mit „Waffe“ und ein alarmierter Polizeieinsatz sorgten für Aufregung im Ortszentrum.
Telfs – In einem Lokal im Zentrum von Telfs gerieten Montagabend ein 49-jähriger Russe und ein 51-jähriger Österreicher in Streit. Gegen 21 Uhr eskalierte die Situation: Der Österreicher versetzte seinem Kontrahenten mehrere Schläge ins Gesicht und beförderte ihn anschließend aus dem Lokal.
Der 49-Jährige bewaffnete sich daraufhin mit einem langen metallischen Gegenstand und wollte damit wieder das Lokal betreten. Eine Angestellte bemerkte dies und ging von einem Hieb- oder Stichwerkzeug aus. Sie versperrte geistesgegenwärtig die Eingangstüre und alarmierte die Polizei.
Die eintreffende Streife konnte den Mann festnehmen und den metallischen Gegenstand sicherstellen – dieser entpuppte sich als Schuhlöffel. Die Festnahme wurde daraufhin wieder aufgehoben. Der Russe musste jedoch mit schweren Gesichtsverletzungen ins Krankenhaus nach Hall gebracht werden. Ein durchgeführter Alkomattest verlief positiv. (TT.com)