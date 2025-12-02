Prozess gegen neun Angeklagte
Lkw-Fahrer zapften halbe Million Liter Diesel an Tiroler Firma vorbei ab
Tausende Liter Diesel flossen ab 2021 an einer Transportfirma vorbei in fremde Tanks und Kanister. Über Videos flog das Treiben auf.
© imago/blickwinkel
Über gut drei Jahre war es in einer Transportfirma offenbar nicht aufgefallen, dass Tankkarten von Lkw-Fahrern missbräuchlich verwendet wurden. Das dicke Ende kam zum Schluss: Eine halbe Million Liter Diesel fehlten. Am Montag kam es zum Prozess am Landesgericht gegen neun Angeklagte.