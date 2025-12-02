Tiroler Wirtschaftskammer: „Nachhaltigkeit ist kein Luxus für gute Zeiten“

Die Wirtschaftskammer Tirol bietet eine Service-Offensive gerade auch für kleinere Tiroler Unternehmen – und will auch selbst in vielen Bereichen nachhaltiger werden.

Trotz vieler Unsicherheiten und weiter schwächelnder Konjunktur sei Nachhaltigkeit für die Wirtschaft essenziell, sagt Tirols Wirtschaftskammer-Vizepräsident Markus Dax. „Das ist kein vielleicht lästiger Zusatz oder ein Luxus für gute Zeiten, sondern ein absoluter Erfolgsfaktor für die Zukunft.“

Eine bundesweite Umfrage bei Betrieben und der Bevölkerung habe sehr ähnliche Ergebnisse gebracht, so Dax: Für etwa vier Fünftel der Befragten ist demnach nachhaltiges Wirtschaften wichtig. Und hier gebe es auch kaum Unterschiede zwischen den Generationen oder zwischen Neugründungen oder älteren Betrieben. Bei der Energieumstellung passiere bereits sehr viel, einiges Potenzial sieht Dax etwa auch in der Finanzierung, der Aus- und Weiterbildung oder der Forschung.

Viele freiwillige Berichte

Die EU hat heuer nach viel Kritik gerade auch aus der Wirtschaft im Rahmen ihrer Omnibus-Pakete die Berichtspflichten abgespeckt. Statt zunächst wohl über 130 betroffenen Tiroler Unternehmen mit über 250 Beschäftigten dürften nun nur noch etwa ein Dutzend mit über 1000 Beschäftigten in die Pflicht-Regelung fallen. Viele Betriebe würden aber trotzdem freiwillige ESG-Berichte ausarbeiten. „Solche machen absolut Sinn und werden auch von finanzierenden Banken, von Kunden oder Beschäftigten immer stärker verlangt.“

Jasmin Franceschini (von links), WK-Vizepräsident Marlkus Dax und Marlene Hopfgartner. © WK Tirol