Tirol ist Unfall-Hotspot

4.392 Alpinunfälle wurden letztes Jahr allein in Tirol gemeldet – bei insgesamt 9.761 in ganz Österreich. Auch die Zahl der tödlichen Bergunfälle liegt 2024 über dem 10-Jahres-Mittel. Diese Entwicklung zeigt: Wer aktiv lebt, muss auch aktiv vorsorgen.

Jeden Tag ereignen sich in Österreich rund 2.200 Unfälle. Drei Viertel davon passieren nicht im Straßenverkehr, sondern in der Freizeit, beim Sport oder im Haushalt. Das Unfallrisiko ist in den letzten Jahren spürbar gestiegen – nicht zuletzt durch den zunehmenden Trend zu Outdoor-Aktivitäten wie Wandern, Bergsteigen oder E-Biken. Laut Statistik Austria ist bereits jeder vierte Fahrradunfall auf ein E-Bike zurückzuführen. Doch was passiert, wenn ein Unfall schwerwiegende Folgen hat?

Private Unfallversicherung

Nach einem Unfall deckt die gesetzliche Unfallversicherung lediglich die unmittelbaren Behandlungskosten. Doch wer infolge eines Unfalls eine bleibende Beeinträchtigung erleidet, steht oft vor hohen finanziellen Herausforderungen. Denn die Kosten für Therapien, notwendige Umbauten zu Hause oder Einkommensverluste bei dauerhafter Invalidität übernimmt die gesetzliche Versicherung nicht. Hier ist eine private Unfallversicherung die einzige Lösung, um sich gegen finanzielle Risiken abzusichern. „Die meisten Menschen unterschätzen die hohen Folgekosten, die durch einen Unfall entstehen können. Eine private Unfallversicherung bietet hier umfassenden Schutz, damit Betroffene und ihre Familien nicht neben den körperlichen Folgen auch noch finanzielle Sorgen belasten“, erklärt Walter Peer, Landesdirektor der Wiener Städtischen Versicherung.

„Die meisten Menschen unterschätzen die hohen Folgekosten, die durch einen Unfall entstehen können.“ Walter Peer, Landesdirektor der Wiener Städtischen Versicherung

Schutz für die ganze Familie

Viele Eltern sind sich auch nicht bewusst, dass ihre Kinder erst mit dem Eintritt in den Kindergarten oder die Schule gesetzlich unfallversichert sind – und das auch nur auf dem Schulweg und während des Unterrichts. Gerade in den letzten Jahren sind Kinderunfälle stark angestiegen. Eine private Unfallversicherung sorgt dafür, dass medizinische Versorgungskosten, Therapien oder notwendige Umbaumaßnahmen abgedeckt sind. Zudem sichert eine monatliche Unfallrente die Zukunft des Kindes im Falle einer bleibenden Beeinträchtigung. „Es gibt keinen wichtigeren Schutz als den für unsere Liebsten. Ein Familienunfallschutz stellt sicher, dass Kinder und Eltern bestmöglich abgesichert sind, ohne dass hohe Einzelprämien anfallen“, betont Peer. Eine optimale Lösung bietet hier die Wiener Städtische mit ihrer Unfallvorsorge sorgenfreier.unfallschutz. Schon ab rund 35 Euro monatlich kann sich eine ganze Familie absichern. Ein großer Vorteil dieses Unfallschutzes: Alle Kinder sind automatisch mitversichert – egal wie viele.

Umfassende Absicherung

Den Unfallschutz für eine Einzelperson gibt es ab 19 Euro im Monat. Neben klassischen Leistungen wie einer Invaliditäts- und Todesfallabsicherung umfasst das Paket auch die Übernahme von Therapie-, Bergungs- und Rückholkosten, Notfalltransporte oder Assistance-Services.

Achtung: Auch die Kosten für Hubschrauberbergungen, Pistendienste oder Bergrettungseinsätze werden von der Krankenkasse nicht übernommen. Dabei belaufen sich diese pro Einsatz schnell auf 4.000 Euro oder mehr. Die private Unfallversicherung schließt diese Lücke und gewährleistet, dass im Notfall sofort Hilfe geleistet werden kann – ohne Angst vor hohen Kosten. „Ein Unfall kann das Leben grundlegend verändern. Umso wichtiger ist es, sich rechtzeitig um einen umfassenden Schutz für sich und seine Familie zu kümmern“, rät Landesdirektor Peer.