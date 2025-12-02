HLW Kufstein setzt mit Kunst in Orange ein Zeichen gegen Gewalt an Frauen

Mit einer Kunstinstallation beteiligt sich die HLW FW Kufstein an der weltweiten UN-Kampagne „Orange The World". Die Aktion soll auf Gewalt gegen Frauen aufmerksam machen und läuft vom 25. November bis zum 10. Dezember.

Kufstein – Gewalt an Frauen zählt weltweit noch immer zu den häufigsten Menschenrechtsverletzungen. Um ein sichtbares Zeichen dagegen zu setzen, erstrahlen während der 16-tägigen UN-Kampagne „Orange The World" Gebäude rund um den Globus in Orange.

Auf Initiative von Direktor Markus Höfle und Brigitte Winkler von der EVITA Frauen- und Mädchenberatungsstelle beteiligte sich auch die HLW FW Kufstein an der Aktion. Im Eingangsbereich der Schule steht nun eine Kunstinstallation unter dem Motto „Wahre Stärke hat nichts mit Gewalt zu tun!". Die Farbe Orange symbolisiert dabei ein gewaltfreies Miteinander.

Diese Kunstinstallation gegen Gewalt an Frauen ist im Eingangsbereich der HLW FW Kufstein zu sehen. © HLW FW Kufstein

KünstlerInnen in Orange

Schülerinnen und Schüler der Klassen 4A, 4B und 4D gestalteten das Kunstwerk im Unterricht unter der Leitung von Professorin Silvia Bathon. Zum Auftakt der Kampagne am 25. November trugen zudem alle Schüler und Lehrkräfte etwas Oranges.