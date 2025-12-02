13,5-Millionen-Euro-Projekt

Ausbaupläne am Glungezer: Tourismus zahlt bei Neubau von Schartenkogellift mit

Die Konzession des alten Doppelsessellifts läuft 2029 aus. Er soll durch einen modernen, beheizbaren Sechser-Sessellift ersetzt werden.
© Glungezerbahn
Michael Domanig

Von Michael Domanig

Die Vollversammlung hat Ja gesagt: Der Tourismusverband Hall-Wattens beteiligt sich an den Kosten für den geplanten Neubau des Schartenkogellifts im Skigebiet Glungezer. Das Gesamt-Finanzierungspaket für das 13,5-Millionen-Euro-Vorhaben will der Tulfer Bürgermeister im Dezember-Gemeinderat präsentieren. Alle Beteiligten sind sich einig: Die Investition ist alternativlos.

