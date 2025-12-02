Samariterbund Rettungsschule: 16 Notfallsanitäter schließen höchste Ausbildungsstufe ab

Große Freude in Kirchbichl: Alle 16 angetretenen NotfallsanitäterInnen haben die in Tirol geforderte höchste Ausbildungsstufe "Allgemeine Notkompetenz Venenzugang und Infusion" erfolgreich bestanden.

Kirchbichl – In der Samariterbund Rettungsschule in Kirchbichl herrschte kürzlich große Freude: Alle 16 angetretenen NotfallsanitäterInnen haben die in Tirol geforderte höchste Ausbildungsstufe "Allgemeine Notkompetenz Venenzugang und Infusion" erfolgreich bestanden.

Unter der fachkundigen Aufsicht von Chefarzt MR Dr. Wolfgang Hengl und Schulleiter David Huber mussten die Teilnehmer*innen ihr Können beim korrekten Legen eines Venenzugangs beweisen, medizinische Fragen beantworten und Notfallmaßnahmen demonstrieren.

Bald zwingend gefordert

"Diese Ausbildungsstufe wird ab dem zweiten Quartal 2026 von allen Notfallsanitätern zwingend gefordert, die auf einem Rettungswagen eingesetzt werden. Das Land Tirol hat damit als eines der wenigen Bundesländer flächendeckend Notfall-Rettungswägen mit ausgebildeten Besatzungen im Einsatz", erklärt Samariterbund-Geschäftsführer Gerhard Czappek.

Chefarzt MR Dr. Wolfgang Hengl betont die Bedeutung dieser Qualifikation: "Mit dieser Notkompetenz dürfen Sanitäter im Einsatz erweiterte Maßnahmen setzen und so die Notärzte für dringlichere Notfälle freispielen."

Organisationen bilden sich zusammen

Besonders erfreulich ist laut Schulleiter David Huber die organisationsübergreifende Zusammenarbeit: "Bei diesem Ausbildungskurs des Samariterbundes haben neben 8 Samaritern auch 7 NotfallsanitäterInnen des Roten Kreuzes und eine der Johanniter Unfallhilfe teilgenommen."