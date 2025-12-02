ÖSV-Star Kraft gibt Baby-Update: „Im Bauch ist es anscheinend noch sehr fein“

Salzburg – Stefan Kraft und Ehefrau Marisa erwarten dieser Tage Nachwuchs. Geburtstermin ist der 2. Dezember, noch lässt sich das Baby aber Zeit, wie der ÖSV-Skispringer am Montag bei ServusTV in der Sendung „Sport und Talk aus dem Hangar-7“ verriet: „Wir wären bereit, aber im Bauch ist es anscheinend noch sehr fein. Wir schauen von Tag zu Tag und uns geht es sehr gut. Wir sind voller Vorfreude.“

Es wären sehr viele auf Abruf bereit, falls ich gerade die Schanze hinunterspringe. Stefan Kraft, ÖSV-Skispringer

Die vergangene Woche im hohen Norden sei nicht einfach gewesen. Kraft hatte in Falun mit seinem Sieg von der Normalschanze den Punkterekord im Skisprung-Weltcup von Janne Ahonen geknackt. Die mögliche Geburt des ersten Kindes war allerdings ein steter Begleiter. „Natürlich bist du mit einem mulmigen Gefühl unterwegs. Man schaut sehr oft aufs Handy, ob ein Anruf oder eine Nachricht kommt. Es wären sehr viele auf Abruf bereit, falls ich gerade die Schanze hinunterspringe“, erzählte Kraft.

„Einmal habe ich nur zu meinem Freund gesagt, nach dem ersten Durchgang in Falun, als ich geführt habe, wenn sie jetzt anruft, drück sie einmal weg. Nein, nein, das war natürlich ein Scherz, ich wäre sofort heimgeflogen“, war der ÖSV-Adler trotz der Anspannung noch zu Scherzen aufgelegt. (TT.com)