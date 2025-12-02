Orange Days in Jenbach: Gemeinsam gegen Gewalt an Frauen und Mädchen

Vom 25. November bis 10. Dezember macht die weltweite UN-Kampagne "Orange the World" auf Gewalt gegen Frauen und Mädchen aufmerksam. In Jenbach wurden die Aktionstage mit einem besonderen Konzert des Frauenjazzorchesters im Veranstaltungszentrum eröffnet.

Landesrätin Eva Pawlata und Bürgermeister Dietmar Wallner eröffneten den Abend mit klaren Worten: Gewalt gegen Frauen und Mädchen habe keinen Platz in unserer Gesellschaft - nicht heute, nicht morgen, niemals.

Die Aktion erhält in Jenbach breite Unterstützung. Während der Aktionstage erstrahlen das Veranstaltungszentrum und die HTL Jenbach in orangefarbenem Licht. Auch zahlreiche weitere Institutionen beteiligen sich an der Kampagne, darunter die Polytechnische Schule, die Pfarre Jenbach, verschiedene Vereine, INNIO Jenbacher, die Markt- und Schulbücherei jen:buch sowie das Jugendzentrum point und das Frauencafé Jenbach.

Thema wird in den Unterricht integriert

Besonders engagiert zeigt sich die Volksschule Jenbach unter der Leitung von Direktorin Julia Enthofer. Das Pädagoginnenteam hat das wichtige Thema in den Unterricht integriert. An den Fenstern der Schule leuchten orangefarbene Sterne und Stoppzeichen. Vor dem Schulgebäude setzten die Kinder gemeinsam mit ihren Lehrer*innen mit orangefarbenen Tüchern ein sichtbares Zeichen zum Auftakt der Aktionstage.