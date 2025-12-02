Besonderes Adventkonzert im Zeichen der Inklusion

Rund 120 Zuhörer genossen kürzlich in Fügen ein besonderes Musikerlebnis. Beim "Konzert für Menschen mit und ohne Demenz" präsentierten Musikschüler der Landesmusikschulen Zillertal, Jenbach-Achental, Kramsach und Schwaz ein vielfältiges Programm von Klassik über Pop bis zu Rock und Volksmusik.

Das inklusive Event unter dem Motto "Musik hören – Musik spüren" fand bereits zum dritten Mal statt. Die Caritas Tirol, die Caritas Salzburg und das Demenzfreundliche Zillertal organisierten die Veranstaltung gemeinsam.

Das Konzert ist Teil eines inklusiven Kooperationsprojekts mit den Landesmusikschulen und schafft einen Raum, in dem Menschen mit und ohne Demenz gemeinsam Musik erleben können.