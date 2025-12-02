Kollision an Kreuzung
70-Jährige bei Frontalunfall in Mayrhofen verletzt
Mayrhofen – Zu einem Verkehrsunfall kam es am Montagnachmittag an einer Kreuzung in Mayrhofen. Gegen 16.50 Uhr bog eine 70-jährige Lenkerin mit ihrem Pkw von der B169 in die Einfahrt Richtung Ortsmitte ein. Dabei prallte sie frontal gegen den Wagen eines 51-Jährigen, der sich an der Kreuzung zum Abbiegen in Richtung talauswärts eingeordnet hatte.
Die Frau wurde mit dem Rettungswagen mit Verletzungen unbestimmten Grades im Bereich des Oberkörpers ins Krankenhaus nach Schwaz eingeliefert. Der Ukrainer sowie dessen Beifahrerin blieben unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Schaden. (TT.com)