70-Jährige bei Frontalunfall in Mayrhofen verletzt

Mayrhofen – Zu einem Verkehrsunfall kam es am Montagnachmittag an einer Kreuzung in Mayrhofen. Gegen 16.50 Uhr bog eine 70-jährige Lenkerin mit ihrem Pkw von der B169 in die Einfahrt Richtung Ortsmitte ein. Dabei prallte sie frontal gegen den Wagen eines 51-Jährigen, der sich an der Kreuzung zum Abbiegen in Richtung talauswärts eingeordnet hatte.