Ende des Amtsgeheimnis
„proWörgl“: Bürgerinitiative engagiert sich für mehr Transparenz und Mitgestaltung
Johanna Ringler, Herbert Ringler und Markus Moritz sprechen stellvertretend für eine 50-köpfige Gruppe, die sich bei proWörgl engagiert.
© Theresa Aigner
Mit der Einführung des Informationsfreiheitsgesetzes Anfang September sollte in Österreich ein Kulturwandel eingeläutet werden. Weg vom Amtsgeheimnis, hin zu aktiver Veröffentlichung und Transparenz. In Wörgl setzt sich nun ein Zusammenschluss von BürgerInnen aktiv für diesen Wandel ein.