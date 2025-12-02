Berührende Worte an verstorbene Schwester bei Rücktritt: „Keine Sorge, Prinzessin“

Im Vorjahr ereilte Lucrezia Lorenzi ein tragischer Schicksalsschlag. Ihre Schwester Matilde stürzte im Oktober 2024 beim Training im Schnalstal so schwer, dass sie später im Krankenhaus ihren Verletzungen erlag.

Bei der Verkündung ihres Rücktritts am Wochenende richtete die Italienerin deshalb auch berührende Worte an ihre verstorbene Schwester. „Das letzte Jahr war so hart, aber keine Sorge, Prinzessin, der Schnee wird für immer Teil von uns bleiben“, versprach sie zum Abschluss ihres Postings in den Sozialen Medien.

Zuvor gab Lorenzi ihren Abschied vom aktiven Skisport bekannt. Zweimal war die 27-Jährige im Weltcup in die Punkte gefahren, zuletzt im Jänner 2024 beim Slalom in Flachau. Ein Abgang ohne Wehmut, wie sie betonte: „Heute schließe ich ein wichtiges Kapitel, aber nicht mit Traurigkeit. Jedes Ende ist auch ein Anfang. Ich bin bereit für das, was kommt.“ (TT.com)