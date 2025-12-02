Ski-Familie wächst weiter: Ex-Vizeweltmeister ist jetzt stolzer Papa

Im Februar 2019 erlebte Stefan Hadalin seine sportliche Sternstunde. Bei der Ski-WM in Aare (SWE) fuhr der Slowene sensationell zu Silber in der Kombination. Dabei lag er nach der Abfahrt noch an der 30. Stelle, aber mit Laufbestzeit im Slalom carvte er noch auf Platz zwei hinter Alexis Pinturault und noch vor Marco Schwarz.

Nach seinem Rücktritt aus gesundheitlichen Gründen im Februar 2024 wurde es still um den ehemaligen Doppel-Junioren-Weltmeister. Jetzt meldete sich der 30-Jährige mit erfreulichen Nachrichten aus seinem Privatleben zurück. Zusammen mit seiner Partnerin Katja verkündete er, dass sie erstmals Eltern geworden sind. „Willkommen Fran Hadalin, 28.11.2025“, schrieben sie auf Instagram zu ein paar Schnappschüssen. Und weiter: „Ruhe, Vergnügen, Stolz, Dankbarkeit!“