Einfacher Tipp

Schwächelnder iPhone-Akku? Das kann man dagegen tun

Gegen die immer weiter abnehmende Laufzeit des Handyakkus, gibt es eine Lösung. Smartphones, Tablets und Laptops lassen sich neu kalibrieren und bilden so wieder die tatsächliche Batterielaufzeit.

Bitte stimmen Sie dem Laden von Drittanbieter-Inhalten zu, um dieses Video von Glomex (Datenschutz) ansehen zu können.