Opening in der Skischaukel Kappl & See - Neue Bahnen & Highlights

Die Skischaukel Kappl & See öffnet ihre Pforten für die neue Saison.

Der Winter hält Einzug im Paznaun und mit ihm öffnet die Skischaukel Kappl & See ihre Pforten für eine Saison, die vom 12. Dezember 2025 bis zum 6. April 2026 in Kappl beziehungsweise bis zum 10. April 2026 in See Wintersportler und Naturbegeisterte gleichermaßen begeistern wird. Besonders bemerkenswert sind die umfassenden Investitionen und Highlights für die Saison 2025/2026, die das Angebot in den beiden Familienskigebieten auf ein neues Level heben, womit die Sehnsucht nach perfekten Pisten gestillt werden kann.

Der offizielle Start in die Wintersaison, welcher weit mehr als nur die Öffnung der Bahnen darstellt, wird mit einem dreitägigen Opening Event gebührend gefeiert. In Kappl konzentriert sich das Geschehen auf die Talstation der neuen Diasbahn, wobei die Feierlichkeiten am Freitag, dem 12. Dezember 2025, bereits um 16:30 Uhr mit einem WarmUp von DJ Benny beginnen, worauf um 19:00 Uhr Live-Musik und eine Party mit den „Froschtalern“ folgen. Die musikalische Begleitung setzt sich auch am Samstag, dem 13. Dezember 2025, fort, wenn nach einem erneuten WarmUp mit DJ Benni ab 16:30 Uhr ab 21:00 Uhr DJ InStyle die Stimmung weiter anheizt, bevor die Feierlichkeiten um 23:30 Uhr mit einer After Party im Gemeindezentrum ihren Abschluss finden. In See findet der Höhepunkt am Sonntag, dem 14. Dezember 2025, statt, denn auf der Medrig Alm lädt das Panoramarestaurant ab 14:00 Uhr zum Live Konzert von den „Draufgängern“ ein. Dieses Event-Wochenende markiert den stimmungsvollen Auftakt für eine Saison voller Ski- und Naturerlebnisse, die bis in den April hinein andauert.

Die neue Diasbahn ist eine moderne 10er-Kabinenbahn. © Bergbahnen Kappl AG

Keine Wartezeiten mehr

In Kappl steht die Modernisierung der Infrastruktur im Vordergrund. Die neue Diasbahn wird als moderne 10er-Kabinenbahn den Komfort und die Beförderungskapazität deutlich verbessern, wodurch Wartezeiten an der Talstation der Vergangenheit angehören sollen. Passend dazu wurde ein neues Skidepot an der Talstation errichtet, das Gästen die Möglichkeit bietet, ihre Ausrüstung bequem und sicher zu verwahren, was den Start in den Skitag ungemein erleichtert. Zusätzlich trägt die neue Fußgängerbrücke zur Verbesserung der Zugänglichkeit und Sicherheit im gesamten Bereich bei. Eine spielerische Komponente für junge und junggebliebene Skifahrer stellt der neue Funtrail by Sunkid dar, der mit seinen Wellen und kleinen Hindernissen für eine willkommene Abwechslung im Kinderareal sorgt.

Auch in See dürfen sich die Besucher auf attraktive Neuerungen freuen, die insbesondere auf Familien zugeschnitten sind. Mit der neuen 8er-Sesselbahn „Familienglück“ wird die Qualität des Skierlebnisses gesteigert, indem sie einen schnellen und komfortablen Zugang zu einem neuen zusätzlichen Pistenangebot ermöglicht. Des Weiteren wurde ein 150 Meter langes, überdachtes Förderband installiert, das vor allem Anfängern und Kindern den Aufstieg im Übungsgelände angenehmer und wetterunabhängiger macht. Eine weitere Bereicherung für junge Gäste ist der neue Family SnowPark, der speziell auf die Bedürfnisse von Familien ausgerichtet ist und erste Freestyle-Erfahrungen in einem gesicherten Umfeld erlaubt.

Für Anfänger und Fortgeschrittene

Die Skischaukel Kappl & See vereint zwei Skigebiete, die insgesamt 85 Pistenkilometer mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden bereithalten, sodass sowohl Anfänger als auch fortgeschrittene Fahrer ein passendes Terrain finden, wobei 20 Seilbahnen und Lifte für Abwechslung sorgen.

Über das reine Pistenerlebnis hinaus bietet die Region diverse Aktivitäten für einen ganzheitlichen Wintersporttag. Dazu gehören zwei Rodelbahnen von jeweils sechs Kilometern Länge, die eine spaßige Alternative zum Skifahren darstellen. Winterwanderer finden auf den eigens dafür präparierten Winterwanderwegen Ruhe und Erholung in der verschneiten Natur, wobei die klaren Bergblicke stets faszinierende Panoramen eröffnen. Auch der Service rund um das Skifahren ist auf die Bedürfnisse der Gäste ausgerichtet, wozu unter anderem Gratisparkplätze zählen, die eine entspannte Anreise ermöglichen. Nachtveranstaltungen beleben zudem an bestimmten Terminen das abendliche Programm und bieten eine stimmungsvolle Atmosphäre. Wer den Skitag mit Nachtskilauf und Nachtrodeln ausklingen lassen oder erweitern möchte, findet hier die passende Gelegenheit.

Die Skischaukel Kappl & See steht für eine moderne, familienfreundliche und vielseitige Winterdestination, die durch kontinuierliche Weiterentwicklung und attraktive Angebote überzeugt. Es warten perfekte Pisten. Wir laden alle Besucher herzlich ein, das vielfältige Angebot jetzt persönlich zu erleben und sich selbst von der Qualität der Neuerungen zu überzeugen.

In See ein wurde 150 Meter langes, überdachtes Förderband für Anfänger und Kinder installiert.