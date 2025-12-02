Fans traurig

Florian Silbereisen kassiert von Helene Fischer erneut einen Korb

Helene Fischers und Florian Silbereisens überraschender Erfolg „Schau mal herein“ sorgte bei den Fans der beiden für viel Freude. Doch nun gibt es enttäuschende News.

