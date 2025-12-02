Versorgung gesichert: 31-Jähriger übernimmt Arztpraxis in Weißenbach

Mit 31. Dezember endet eine Ära in der medizinischen Versorgung in Weißenbach. Siegfried Walch verabschiedet sich nach 25 Jahren als Sprengelarzt in den Ruhestand. Ein Versorgungsengpass droht jedoch nicht.

Weißenbach – Mit Jahresende wird Sprengelarzt Siegfried Walch die Ordination in Weißenbach ein letztes Mal absperren, seinen Arztkittel an den Nagel hängen und in den Ruhestand wechseln.

Im Jahr 2000 hat Walch die Ordination von Sprengelarzt Reinhard Reiger übernommen. Seit nunmehr 25 Jahren stellt er die medizinische Grundversorgung in den sieben Sprengelgemeinden Weißenbach, Ehenbichl, Forchach, Stanzach, Vorderhornbach, Hinterhornbach und Namlos sicher. Kümmert sich dabei um eine Vielzahl von Gesundheitsproblemen.

Zu einem Versorgungs-Vakuum wird es durch den Pensionsantritt jedoch nicht kommen. Ab 1. Jänner übernimmt Harald Neururer die Sprengelarzttätigkeit. Kürzlich wurde der neue Mietvertrag in Anwesenheit aller Sprengelbürgermeister unterzeichnet.

Neururer kommt ursprünglich aus Wenns im Pitztal. Nach seinem Studium in Innsbruck absolvierte er die Turnusarzt-Ausbildung am Bezirkskrankenhaus Reutte und finalisierte diese in der Praxis von Eva Wurz in Grän. „Und dann bin ich im Außerfern hängen geblieben“, meint Neururer und fügt hinzu: „Der Hauptgrund war eigentlich die Musik. Da ich in Ehenbichl und Höfen aktiv bei der Musikkapelle dabei bin, habe ich mich schnell heimisch gefühlt.“

Gleich nach meiner Ausbildung war ich noch nicht bereit, eine eigene Praxis zu eröffnen. Harald Neururer, Allgemeinmediziner

In den vergangenen zwei Jahren arbeitete er am Bezirkskrankenhaus, war er als Vertretung verschiedener Hausärzte im Bezirk tätig und zudem im Team des Notarzteinsatzfahrzeuges – kurz NEF – als Notarzt im Einsatz.

„Gleich nach meiner Ausbildung war ich noch nicht bereit, eine eigene Praxis zu eröffnen. Aus medizinischer Sicht habe ich es mir schon zugetraut, aber nicht was das unternehmerische Drumherum angeht“, erzählt Neururer.

Gemeinsames Foto vor der Praxis: (v.l.) BM Wolfgang Winkler (Ehenbichl), BM Walter Zobl (Namlos), BM Hanspeter Außerhofer (Stanzach), BM Karlheinz Weirather (Forchach), Allgemeinmediziner Harald Neururer, BM Harald Schwarzenbrunner (Weißenbach), Sprengelarzt Siegfried Walch, BM Martin Kärle (Hinterhornbach) und BM Gottfried Ginther (Vorderhornbach). © Gemeinde Weißenbach

Jetzt ist der 31-Jährige bereit. Mit Jahresbeginn wird er neuer Sprengelarzt in Weißenbach. Schon jetzt ist der Allgemeinmediziner ein- bis zweimal pro Woche in der Praxis, lernt Abläufe und vor allem die Patienten kennen. Und davon gibt es einige. Knapp 1500 Personen scheinen in der Patientenkartei auf.

Doch Neururer kann auf Unterstützung zählen. „Wir machen das im Team. Meine Frau Katharina ist Ordinationsassistentin und die Chefin im Hintergrund“, so Neururer.