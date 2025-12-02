Weihnachtsmarkt in St. Johann ab jetzt an jedem Wochenende geöffnet

Ab sofort geht es auch im Ortskern von St. Johann höchst stimmungsvoll zu, am vergangenen Wochenende wurde der Weihnachtsmarkt eröffnet. Das nächste Mal gibt es am kommenden Samstag die Gelegenheit, sich dort in Weihnachtsstimmung versetzen zu lassen.

St. Johann i.T. – Aktuell ist es gar nicht so leicht, sich zwischen all den schönen Weihnachtsmärkten im Bezirk zu entscheiden. Aber nachdem die Adventzeit gerade erst begonnen hat, gibt es noch genug Zeit, um jedes Wochenende einen oder mehrere andere zu besuchen.

Bilder von der Eröffnung

Ab sofort ist auch der Weihnachtsmarkt in St. Johann geöffnet. Und das verspricht vielfältige Kulinarik, wie man sie auch sonst aus der Marktgemeinde gewohnt ist. Sämtliche WirtInnen und Vereine bieten am Weihnachtsmarkt unterschiedliche Schmankerl an, von süß bis herzhaft. Hungrig bleibt auf diesem Markt also sicher niemand.

Schlemmern und Kinderprogramm

Und während die Eltern bei den zahlreichen Standln genüsslich schlemmen können, wird auch für Kinder allerhand geboten. Von Ponyreiten über Kasperltheater, Kekse und Stockbrot backen, bis hin zum Laubsageln und Basteln wird buntes Programm geboten. Außerdem gibt es einen Geschichtenerzähler und erstmals auch ein Karusell. (TT)

Die nächsten Termine Am Freitag, den 5. Dezember, findet kein Markt statt, weil an diesem Tag der Nikolaus- und Krampuslauf der St. Johanner Koasapass am Programm steht. Ansonsten gelten folgende Öffnungszeiten: SA 6.12. 14-20 Uhr, SO 7.12. und MO 8.12. 14-18 Uhr

FR 12.12. und SA 13.12. 14-20 Uhr, SO 14.12. 14-18 Uhr

FR 19.12. und SA 20.12. von 14-20, SO 21.12. von 14-18

MO und DI 22. Und 23.12. von 14-20

MI 24.12. von 10-14 Uhr