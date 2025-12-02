150 Jahre Volksbank Landeck: Gemeinsam auf Gipfelkurs

Die Volksbank Landeck feiert ihr 150-jähriges Jubiläum – und blickt mit Stolz, Vertrauen in die Region und voller Tatendrang auf eine außergewöhnliche Erfolgsgeschichte zurück.

Menschen verbinden, Träume ermöglichen, Verantwortung übernehmen – das steht seit der Gründung im Jahr 1875 im Mittelpunkt. „Wir feiern heute 150 Jahre Vertrauen, Zusammenhalt und Verantwortung füreinander“, brachte es Walter Gaim, Aufsichtsratsvorsitzender der Volksbank Landeck Holding eG, bei der Festveranstaltung in der Alpenrast Tyrol in Mils bei Imst auf den Punkt.

Die Wurzeln der Bank reichen bis ins 19. Jahrhundert zurück: Drei mutige Unternehmer und ein engagierter Lehrer hoben einst die „Spar- und Vorschusskasse Landeck und Umgebung“ aus der Taufe – ein Lichtblick zu einer Zeit, als es Banken nur in großen Städten gab. Der Vorstandsvorsitzende der Volksbank Tirol, Martin Holzer, zitierte den Gründungsvater der Volksbanken, Hermann Schulze-Delitzsch, zu Beginn seiner Reise durch die Geschichte mit der „Kraft der Gemeinschaft“. Diese ist bis heute spürbar: 5158 Mitglieder sind aktuell Miteigentümer:innen der Volksbank Landeck Holding eG, die mit ihrer Bank wachsen, die Region gestalten und Zukunft schaffen.

In ihrer bewegten Geschichte hat die Volksbank Landeck stets Wandel und Herausforderungen als Chance begriffen. Vom ersten Standort im Corda-Geiger-Haus über das Kristenhaus bis zu den modernen Räumen in der Malserstraße war die Geschichte stets geprägt von lokalem Pioniergeist und Nähe zu den Menschen. Zu Spitzenzeiten wurden 85 % aller Geldgeschäfte im Bezirk über die Volksbank abgewickelt – eine Verantwortung, die verpflichtet. „Es war uns immer wichtig, vor Ort präsent zu sein und das Leben im Bezirk mitzugestalten“, so Holding-Vorstand Michael Jörg. Die 79 Mitarbeiter:innen widmen sich heute ganz dem Vertrieb. Dank starkem Wachstum hält die Volksbank Landeck Holding eG mit 29,45 % die größte Beteiligung an der Volksbank Tirol AG.

Die Volksbank Landeck übernimmt auch Verantwortung für die Gesellschaft. Innovative Projekte wie der „Volksbank FIT4FUTURE Award“ oder das Aufforstungsprojekt „Volksbank Schutzwald“ zeigen: Nachhaltiges Handeln steht im Zentrum. Ebenso wird das Thema Bildung bei der Volksbank großgeschrieben: „Wo Neugier auf Technik trifft, entsteht Zukunft. Der Verein MINT Oberland wurde von der Volksbank großzügig unterstützt, damit Kinder und Jugendliche im

Bezirk Landeck spielerisch mit den technischen Zukunftsfächern in Berührung kommen. Wir wollen das Gemeinwohl im Tiroler Oberland weiterhin

fördern“, so Michael Jörg. Auch Kunst- und Kulturförderung sind Teil der Strategie: Die Digitalisierung historischer Fotografien bereichert das Gemeindeleben ebenso wie die Unterstützung sozialer Projekte.

Über 330 Gäste feierten in der Alpenrast Tyrol in Mils bei Im beim 150-Jahre-Jubiläum Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft der Volksbank Landeck. © Andreas Schalber

Für einen emotionalen Höhepunkt der Feier sorgte Extrembergsteiger Peter Habeler, der mit seinem Motto „Der Gipfel ist das Ziel“ Parallelen zwischen Alpinismus und Unternehmertum zog: „Gemeinsames Streben, Ausdauer und gegenseitiger Rückhalt führen zum Erfolg – damals wie heute“, so Habeler.