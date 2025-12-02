Euregio Inntal zieht positive Bilanz bei Vollversammlung auf der Aschinger Alm

Rund 50 Mitglieder und Partner trafen sich auf 967 Metern Höhe zum Jahresrückblick. Grenzüberschreitende Zusammenarbeit zwischen Bayern und Tirol stand im Mittelpunkt der Veranstaltung.

Ebbs – Vor winterlicher Bergkulisse blickte die Euregio Inntal bei ihrer Vollversammlung auf der Aschinger Alm auf ein erfolgreiches Jahr zurück. Präsidentin Barbara Schwaighofer begrüßte etwa 50 TeilnehmerInnen aus Politik, Verwaltung und Regionalentwicklung, darunter Kufsteins Bezirkshauptmann Kurt Berek, Landtagsabgeordneter Sebastian Kolland (ÖVP) und Ebbser Bürgermeister Josef Ritzer (ÖVP).

Die Euregio Inntal fungierte 2025 als wichtige Plattform für den grenzüberschreitenden Dialog: Zu den Höhepunkten zählten der ÖPNV-Gipfel in Oberaudorf, mehrere Sicherheits- und Katastrophenschutz-Treffen sowie eine Veranstaltung mit dem ehemaligen Vizepräsidenten des Europäischen Parlaments, Dr. Othmar Karas, an der FH Kufstein mit rund 250 TeilnehmerInnen, heißt es in einer Aussendung.

Fokus auf regionalen Initiativen

Ein Fokus der Arbeit sei auf der Förderung regionaler Initiativen durch das Interreg Bayern Österreich Programm gelegen. "Bereits kleine People-to-People-Projekte können eine Wirkung erzielen", so Präsidentin Schwaighofer. Geschäftsführerin Esther Jennings verwies auf die Euregio-Inntal-Strategie als Grundlage für die gezielte Projektauswahl.

Der zweite Euregio-Gemeindetag im Rathaus Rosenheim habe Bürgermeistern beiderseits der Grenze einen Einblick in aktuelle kommunale Themen ermöglicht, wie Finanzreferent Christoph Schneider berichtete.

Bedeutung für Katastrophenschutz

Bezirkshauptmann Kurt Berek hob die Bedeutung der Euregio beim Katastrophenschutz hervor, während Martin Traxl von der Landesentwicklung Tirol an die über 25-jährige Geschichte der Organisation erinnerte.

Bilder von der Vollversammlung

Nach der einstimmigen Entlastung des Präsidiums stand die grenzüberschreitende Bergrettung im Fokus. Ekkehard Wimmer, Landesleiter der Bergrettung Tirol, sowie Klaus Burger und Klaus Opperer von der bayerischen Bergwacht berichteten über Herausforderungen bei Einsätzen, Nachwuchsgewinnung und Finanzierung moderner Ausrüstung.

Danksagung und Ausblick

Zum Abschluss dankte Präsidentin Schwaighofer allen Beteiligten für ihr Engagement und kündigte weitere Aktivitäten für das kommende Jahr an. Ein besonderer Dank galt Ehrenpräsident Walter J. Mayr, der die Entwicklung der Euregio Inntal über viele Jahre maßgeblich geprägt hat. (TT)