Tiroler Kulturorte im Fokus: Der Live-Podcast aus dem Haller Stromboli zum Nachhören

Die erste Episode des neuen Live-Podcasts von Life Radio, der Tiroler MusikerInnen und Kulturstätten in Szene setzt, wurde veröffentlicht.

Hall in Tirol – Wie hört sich Kultur an? Welche Geschichten stecken dahinter? Und wer sind die Menschen, die Tirol mitgestalten? Mit „Ruptur – Tirols Live-Podcast“ startete im November eine neue Podcast-Reihe von Life Radio in Kooperation mit der Lebensraum Tirol Holding. Die Podcasts werden in heimischen Kulturstätten live vor Publikum aufgezeichnet. Moderator und Initiator ist Michael Klieber (Life Radio).

Vergangenen Sonntag (30.11.) wurde die erste Episode des Podcasts veröffentlicht. Mit dabei im Haller Kulturlabor Stromboli waren die Musikerin Lena Schaur als „Act des Monats“, Julia Mumelter (Geschäftsführerin Stromboli) und Michael Oberhauser (Musikproduzent und Wegbegleiter von Lena Schaur).

Das Gespräch drehte sich unter anderem um die Fragen: Was braucht es für eine lebendige Kulturszene? Warum sind kleine Kulturstätten in den Bezirken so wichtig für den Nachwuchs? Welche Herausforderungen und Chancen gibt es? Und was hält KünstlerInnen in Tirol? Zudem spielte Lena Schaur zwei Songs.

🎧 Der Podcast zum Nachhören:

Nächste Episode in der Kultur Weberei in Telfs

Insgesamt sind acht Episoden geplant, die zweite Ausgabe findet am 16. Dezember in der Kultur Weberei in Telfs statt. Gäste sind Jesse (Liedermacher), Anna Wieser (Kultur Weberei) und Christine Gamper (Villa Schindler und Kulturabteilung Telfs), für Gäste ist keine Anmeldung nötig. Im neuen Jahr stehen zwei Termine bereits fest: am 22. Jänner im Alten Kino Landeck und am 3. Februar in der Kellerei Reutte. (TT.com)