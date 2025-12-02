Schwarze Ärmel und Spruch auf der Rückseite: Sieht so unser WM-Trikot aus?

Schon länger rätseln Österreichs Fußballfans, mit welcher „Wäsch“ die ÖFB-Auswahl bei der WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko auflaufen wird. Nun soll das Geheimnis gelüftet worden sein.

Wie das Fußballtrikot-Portal „Footy Headlines“ erfahren haben will, präsentieren sich David Alaba und Co. in Übersee in roten Shirts mit schwarzen Ärmeln, auf denen die rot-weiß-rote Flagge als Bündchen genäht ist. Zudem stehe der Spruch „Immer wieder Österreich“ im Nackenbereich.

Mit dem Look „leakte“ das Portal auch die Preise für das erste österreichische WM-Trikot seit 28 Jahren. 140 Euro kostet demnach die Authentik-Version von Ausrüster Puma, das Replika-Shirt ist um 100 Euro zu haben. Fußballfans müssen also tief in die Tasche greifen. (TT.com)