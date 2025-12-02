Blasmusik trifft Volksmusik beim Fest voller Musik, Tanz und Lebensfreude am 13. Februar im Haus der Musik Innsbruck.

Der Tiroler Musikantenball ist ein Fixpunkt für alle, die Volksmusik lieben. Am Rußfreitag verwandelt sich das Haus der Musik Innsbruck in einen klingenden Treffpunkt für MusikantInnen und Tanzbegeisterte. Hier wird zugehört, getanzt, gefeiert und musiziert! Die besondere Atmosphäre dieses Abends verbindet Generationen und macht das Ereignis zu einem Höhepunkt im Tiroler Ballkalender.

Ein Abend voller Klang und Tanz

Eröffnet wird das Fest mit dem Einmarsch der Stadtmusikkapelle Mühlau-Innsbruck. Danach übernehmen die Tanzlmusiggruppen den Großen Saal, während in den Foyers und im Kleinen Saal Stubenmusig in all ihren Facetten erklingt. Ab 19 Uhr heißen Weisenbläser die Gäste willkommen, um 20 Uhr beginnt das offizielle Programm. Dann heißt es: „Auf’tanzt weard!“ – zu Landlern, Boarischen, Polkas und Walzern. Für Tanzfreude sorgen die VortänzerInnen des Tiroler Landestrachtenverbands, die mit viel Begeisterung zum Mittanzen einladen.

Auch der Ebbser Kaiserklang spielt heuer zum Tanz auf. © Ebbser Kaiserklang

Mitmach-Momente

Ein Höhepunkt ist der Auftritt der Höttinger Muller – ein Stück Tiroler Fasnacht mitten im Ballgeschehen. Danach folgt das große Gesamtspiel aller MusikantInnen. Mitspielen ist ausdrücklich erwünscht! Wer sein Instrument mitbringt, wird Teil eines einzigartigen Klangkörpers und erlebt einen unvergesslichen Moment gemeinsamer Musik.

Muller bringen die Tiroler Fastnacht auf den Ball. © Reinhold Sigl

Gruppenbonus & Geschenktipp

Der Musikantenball ist das perfekte Erlebnis für Freundeskreise, Vereine und Familien. Für Gruppen ab 10 Personen gibt es einen Spezialtarif! Ein Tipp: Ballkarten sind eine wunderbare Geschenkidee für Weihnachten. Wer Freude an Musik und Tanz verschenken möchte, liegt damit goldrichtig.

Die Mitwirkenden Beim Tiroler Musikantenball 2026 spielen auf: Ebbser Kaiserklang, DreiTol Musikantn, D´Jagerischen, HOFL Musig, Familienmusik Pichler, Die Ganggalbichler, Malser Klarinettenmusi, Tiroler Wechselsaitige, Koasa Tanzlmusig, Stadtmusikkapelle Mühlau-Innsbruck, Höttinger Muller.