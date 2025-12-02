Kulturforum Breitenwang schließt das Jahr mit brasilianischem Familiendrama

Am 5. Dezember zeigt das Kulturforum Breitenwang den Film „Für immer hier“, der das Schicksal einer Familie während der brasilianischen Militärdiktatur der 1970er-Jahre beleuchtet. Die auf wahren Begebenheiten basierende Geschichte verspricht einen bewegenden Filmabend im Tauernsaal.

Breitenwang – Der Film entführt die ZuschauerInnen ins Rio de Janeiro der frühen 1970er-Jahre, einer Zeit, in der Brasilien unter einer repressiven Militärdiktatur litt. Im Mittelpunkt steht eine sechsköpfige Familie – Vater Rubens, Mutter Eunice und ihre fünf Kinder –, die in einem gemieteten Strandhaus ein Leben voller Zuneigung und Humor führt, was ihre persönliche Form des Widerstands gegen die herrschende Unterdrückung darstellt.

Die Handlung nimmt eine dramatische Wendung, als die Familie Opfer eines gewaltsamen, willkürlichen Übergriffs wird. Dieses einschneidende Ereignis verändert ihr Leben grundlegend und zwingt vor allem Mutter Eunice dazu, sich neu zu erfinden und für sich und ihre Kinder eine neue Zukunft aufzubauen.

Besonders bemerkenswert: Der Film basiert auf den Memoiren von Marcelo Rubens Paiva und leistet einen wichtigen Beitrag zur Aufarbeitung eines lange verschwiegenen Kapitels der brasilianischen Geschichte. Die Verfilmung beleuchtet nicht nur das persönliche Schicksal einer Familie, sondern gibt auch Einblicke in die gesellschaftlichen und politischen Verhältnisse dieser turbulenten Epoche.