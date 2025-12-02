Mit Kleinkindern und Caritas
So soll der Abriss eines Schwarzbaus im Zillertal verhindert werden
Äußerlich schon nazu fertiggestellt präsentierte sich der Aussiedlerhof im September 2024. Einige Wochen später wurde der Baustopp verhängt. Rechts das Gebäude mit Restaurant, links jenes, wo Kinderkrippe und Caritas Platz finden sollen.
© Dähling
Dem umstrittenen Aussiedlerhof mit Restaurant in Uderns droht nach dem Baustopp der Abriss. Der Bürgermeister will dies mit öffentlichem Interesse verhindern: Vorerst mietfrei sollen Kinderkrippe und Caritas-Büros hier Platz finden. Auch eine zusätzliche Nutzung als Firmenkantine ist für das öffentlich zugängliche Restaurant geplant.