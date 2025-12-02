So soll der Abriss eines Schwarzbaus im Zillertal verhindert werden

Dem umstrittenen Aussiedlerhof mit Restaurant in Uderns droht nach dem Baustopp der Abriss. Der Bürgermeister will dies mit öffentlichem Interesse verhindern: Vorerst mietfrei sollen Kinderkrippe und Caritas-Büros hier Platz finden. Auch eine zusätzliche Nutzung als Firmenkantine ist für das öffentlich zugängliche Restaurant geplant.