Zuerst abgetrennte Hände, jetzt verstümmelte Frauenleiche gefunden

Nach dem Fund von zwei abgetrennten Händen auf einer Autobahn in Nordrhein-Westfalen hat die deutsche Polizei in Rheinland-Pfalz eine weibliche Leiche ohne Hände und Kopf entdeckt, die zu den abgetrennten Körperteilen gehören könnte. Eine Identifizierung sei aber ausschließlich über einen DNA-Abgleich möglich, teilte die Polizei Koblenz mit. Das Ergebnis dieses Abgleiches werde im „Laufe der nächsten Tage“ erwartet.

Auch die Polizei Hagen teilte mit, es werde geprüft, ob es sich um den Körper der 32 Jahre alten Eritreerin handele, deren Hände auf der A45 bei Olpe gefunden worden waren. „Die Untersuchungen der Rechtsmedizin in Bonn ergaben, dass die Hände nach dem Tod der 32-Jährigen abgetrennt wurden.“

„Im Zuge der umfangreichen Ermittlungen der Mordkommission der Polizei Hagen wird geprüft, ob der Lebensgefährte der Eritreerin mit der Tat in Verbindung steht“, schrieb die Polizei Hagen und Staatsanwaltschaft Siegen: „Der 41-Jährige befindet sich derzeit im außereuropäischen Ausland. Er konnte mit Unterstützung der dortigen Polizei vernommen werden. Er befindet sich auf eigene Veranlassung der örtlichen Polizei in amtlicher Verwahrung.“ Nach WDR-Informationen hält er sich in Äthiopien auf.

Baby vor Kloster abgelegt

Die abgetrennten Frauenhände waren vor zwei Wochen gefunden und durch Fingerabdrücke der 32-jährigen Frau zugeordnet worden. Ihr drei Monate altes Baby war unverletzt vor einem Kloster im hessischen Waldsolms gefunden worden. Der Fundort der Hände, der Leiche und des Babys liegen in drei verschiedenen Bundesländern und nicht in der Nähe voneinander.