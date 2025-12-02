41-Jähriger in Ischgl mit Glasflasche verletzt: Drei Männer ausgeforscht

Ischgl – Zwei Tage nach einer brutalen Attacke in Ischgl am vergangenen Wochenende hat die Polizei den Fall möglicherweise geklärt. Drei Verdächtige wurden ausgeforscht, hieß es am Dienstag.

Schauplatz der Auseinandersetzung am Sonntagabend war ein Ischgler Lokal. Ein zunächst Unbekannter schlug dabei einem 41-Jährigen mit einer Glasflasche ins Gesicht, woraufhin dieser verletzt ins Krankenhaus gebracht werden musste.