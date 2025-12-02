41-Jähriger in Ischgl mit Glasflasche verletzt: Drei Männer ausgeforscht
Ischgl – Zwei Tage nach einer brutalen Attacke in Ischgl am vergangenen Wochenende hat die Polizei den Fall möglicherweise geklärt. Drei Verdächtige wurden ausgeforscht, hieß es am Dienstag.
Schauplatz der Auseinandersetzung am Sonntagabend war ein Ischgler Lokal. Ein zunächst Unbekannter schlug dabei einem 41-Jährigen mit einer Glasflasche ins Gesicht, woraufhin dieser verletzt ins Krankenhaus gebracht werden musste.
Beamte der Polizeiinspektion Ischgl konnten nun eine neunköpfige Urlaubergruppe ausfindig machen, von der drei Mitglieder (45, 46 und 49) in die Auseinandersetzung verwickelt gewesen sein sollen. „Im Zuge einer ersten Befragung zeigten sich die drei Männer nicht geständig“, berichtete die Polizei am Dienstag. Weitere Erhebungen laufen. (TT.com)