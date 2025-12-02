- Überblick
Verdacht auf Kriegsverbrechen
Pentagonchef Hegseth wird zur Belastung für Präsident Trump
Pete Hegseth hat auch unter Republikanern viele Kritiker.
© AFP/Harnik
Von Floo Weißmann
Der umstrittene Verteidigungsminister muss sich bald vor dem Kongress verantworten. Das Weiße Haus umgeht ihn schon länger.
