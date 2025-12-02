1500 Euro für Sozialsprengel: Pitztaler Bergadvent zeigt Herz

Der Pitztaler Bergadvent in Plangeross hat mehr als nur vorweihnachtliche Stimmung verbreitet. Die Initiative übergab nun einen Spendenscheck über 1500 Euro an den Sozial- und Gesundheitssprengel Pitztal.

Arzl im Pitztal – Was mit 24 liebevoll gestalteten Adventfenstern begann, endete mit einer großzügigen Geste der Solidarität. Im Dezember 2024 öffnete sich täglich ein neues Fenster in Plangeross, organisiert von den örtlichen Wirtsleuten und Bewohnern. Die zahlreichen Begegnungen und Veranstaltungen brachten einen Reinerlös von 1500 Euro.

Bernhard Rauch vom Hotel Sonnblick und Martin Schwarz, Obmann des Alpine Resort Sportalm, überreichten die Spende an Lukas Scheiber und Sandra Kuen vom Sozial- und Gesundheitssprengel Pitztal. „Diese Spende ist ein Zeichen gelebter Nächstenliebe und zeigt, wie sehr die Menschen im Tal füreinander da sind“, bedankte sich Scheiber bei der Übergabe.