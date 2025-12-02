Kurz vor WM-Showdown: Dieser junge Fahrer wird Verstappens neuer Teamkollege
Die Katze ist aus dem Sack: Wie erwartet wird der 21-jährige Franzose Isack Hadjar in der kommenden Formel-1-Saison der Teamkollege von Max Verstappen.
Salzburg ‒ Isack Hadjar ersetzt beim Formel-1-Rennstall Red Bull Racing mit der kommenden Saison Yuki Tsunoda als zweiten Piloten neben Max Verstappen. Der 21-jährige Franzose wusste in seiner Debütsaison für das Schwesternteam Racing Bulls u.a. mit einem dritten Platz beim Grand Prix der Niederlande zu überzeugen. Seinen Platz im Zweierteam wird Arvid Lindblad neben Liam Lawson übernehmen. Das gaben die Teams am Dienstag bekannt.
Während sich Verstappen ein Rennen vor Schluss noch Hoffnungen auf seinen fünften Weltmeistertitel in Folge machen darf, liegt Tsunoda nur an 15. Stelle in der Fahrerwertung. Mit ihm verabschiedet sich der letzte Japaner aus der Riege der F1-Stammfahrer. Er wird laut Angaben des Rennstalls Reservefahrer bei Red Bull bleiben. (APA)