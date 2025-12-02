Kurz vor WM-Showdown: Dieser junge Fahrer wird Verstappens neuer Teamkollege

Die Katze ist aus dem Sack: Wie erwartet wird der 21-jährige Franzose Isack Hadjar in der kommenden Formel-1-Saison der Teamkollege von Max Verstappen.

Salzburg ‒ Isack Hadjar ersetzt beim Formel-1-Rennstall Red Bull Racing mit der kommenden Saison Yuki Tsunoda als zweiten Piloten neben Max Verstappen. Der 21-jährige Franzose wusste in seiner Debütsaison für das Schwesternteam Racing Bulls u.a. mit einem dritten Platz beim Grand Prix der Niederlande zu überzeugen. Seinen Platz im Zweierteam wird Arvid Lindblad neben Liam Lawson übernehmen. Das gaben die Teams am Dienstag bekannt.