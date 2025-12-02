Pläne für 2026 und danach

Vom „Superblock“ bis zu neuen Wohnformen: Was Innsbruck in der Stadtentwicklung vorhat

Die Ressorts von Janine Bex (M.) reichen von Stadtplanung bis Mobilität, von Klimaneutralität bis Integration: Gemeinsam mit Finanzdirektor Martin Rupprechter (l.) und Bürgermeister Johannes Anzengruber gab sie am Dienstag einen Ausblick.
© Michael Domanig
Michael Domanig

Von Michael Domanig

Aufbau eines Messnetzes für das Stadtklima, Vorbereitungen für E-Carsharing, Pilotprojekte zur Verkehrsberuhigung durch „Superblocks“ und gemeinschaftlichen Wohnformen: Im Bereich Stadtplanung und Mobilität möchte Innsbruck 2026 und darüber hinaus neue Akzente setzen. Einiges dürfte für Diskussionen sorgen.

Für Sie im Bezirk Innsbruck unterwegs:

Renate Perktold

Renate Perktold

+4350403 3302

Verena Langegger

Verena Langegger

+4350403 2162

Michael Domanig

Michael Domanig

+4350403 2561