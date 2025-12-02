Vom „Superblock“ bis zu neuen Wohnformen: Was Innsbruck in der Stadtentwicklung vorhat

Aufbau eines Messnetzes für das Stadtklima, Vorbereitungen für E-Carsharing, Pilotprojekte zur Verkehrsberuhigung durch „Superblocks“ und gemeinschaftlichen Wohnformen: Im Bereich Stadtplanung und Mobilität möchte Innsbruck 2026 und darüber hinaus neue Akzente setzen. Einiges dürfte für Diskussionen sorgen.