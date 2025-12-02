Aus mit dem Stau
Das Warten hat ein Ende: A12 zwischen Hall und Innsbruck wieder regulär befahrbar
Viel Geduld war in den vergangenen Monaten auf der A12 zwischen Hall-West und Innsbruck-Ost gefragt. Seit Dienstag fließt der Verkehr wieder auf der regulären Fahrbahn.
© Liebl Daniel
Die Sanierungen auf der Inntalautobahn zwischen Hall und Innsbruck sind abgeschlossen.
Innsbruck – AutofahrerInnen auf der Inntalautobahn können aufatmen: Zwischen Hall-West und Innsbruck ist die A12 wieder regulär befahrbar. Die Baustellen-Verkehrsführung ist bereits größtenteils zurückgebaut.
Wie die Asfinag am Dienstag außerdem bekanntgab, werden die Rampen bei der Auf- und Abfahrt Innsbruck-Ost in der Nacht auf Mittwoch beseitigt. Danach verläuft die Fahrbahn dort wieder in gewohnter Weise.
Im Frühjahr werden dann die Auf- und Abfahrt fertig asphaltiert. Insgesamt 20 Millionen Euro investierte die Asfinag in die Sanierungen. (TT.com)