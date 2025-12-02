- Überblick
Verkehr teilweise lahmgelegt
Tram entgleiste in Innsbruck: „Wir gehen derzeit von einem Fahrfehler aus“
Im Bereich des Leipziger Platz entgleiste eine Tram. (Leserfoto)
© Thomas Testor
Der Zwischenfall ereignete sich am Dienstag im Bereich des Leipziger Platz. Verletzt wurde niemand.
