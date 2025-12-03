Ruf nach Aufstockung

Warum der Tiroler Bäder-Topf finanziell bald baden gehen könnte

Vielen Hallbädern in Tirol steht das Wasser bis zum Hals. Der Bädertopf der ÖVP und SPÖ soll ein Rettungsanker sein.
Von Liane Pircher, Manfred Mitterwachauer

Für vier Bäderprojekte gab es zuletzt grünes Finanzierungs-Licht aus dem Bäder-Beirat des Landes. Ob tatsächlich alle umgesetzt werden, ist trotzdem offen. Zumindest der Bädertopf würde davon profitieren, wenn das eine oder andere Projekt nicht kommen würde. Denn der ist so gut wie geleert.