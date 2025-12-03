Warum der Tiroler Bäder-Topf finanziell bald baden gehen könnte

Für vier Bäderprojekte gab es zuletzt grünes Finanzierungs-Licht aus dem Bäder-Beirat des Landes. Ob tatsächlich alle umgesetzt werden, ist trotzdem offen. Zumindest der Bädertopf würde davon profitieren, wenn das eine oder andere Projekt nicht kommen würde. Denn der ist so gut wie geleert.