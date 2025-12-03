Frau bei Zusammenstoß mit E-Scooter-Lenker in Innsbruck verletzt: Polizei sucht Zeugen

Die Polizei sucht nach einem Verkehrsunfall in Innsbruck nach Zeugen. Der Vorfall ereignete sich bereits am 27. November. Eine 22-Jährige überquerte gegen 11.15 Uhr an der Haltestelle „Leipziger Platz“ die Amraserstraße in Richtung Süden. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem E-Scooter-Fahrer, der stadtauswärts unterwegs war.