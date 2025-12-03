Unfall in Pradl
Frau bei Zusammenstoß mit E-Scooter-Lenker in Innsbruck verletzt: Polizei sucht Zeugen
Die Polizei sucht nach einem Verkehrsunfall in Innsbruck nach Zeugen. Der Vorfall ereignete sich bereits am 27. November. Eine 22-Jährige überquerte gegen 11.15 Uhr an der Haltestelle „Leipziger Platz“ die Amraserstraße in Richtung Süden. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem E-Scooter-Fahrer, der stadtauswärts unterwegs war.
Die Österreicherin kam zu Sturz und verletzte sich leicht. Der unbekannte E-Scooter-Lenker fuhr weiter. Zeugen werden gebeten, sich bei der Verkehrsinspektion Innsbruck unter der Telefonnummer 059133/7591 zu melden. (TT.com)