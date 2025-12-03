- Überblick
- Newsticker
- Tirol
expand_more
- Politik
expand_more
- Wirtschaft
expand_more
- Panorama
expand_more
- Sport
expand_more
- Leben & Freizeit
expand_more
- Kultur
expand_more
- Auto & Motor
expand_more
- Tirol live
- Podcasts
- Tourentipps
- Leserfotos
- Service
expand_more
- Mein Abo
expand_more
Kommentar
Noch ist es kein Bauchfleck
Kommentarvon Manfred Mitterwachauer
Der Bädertopf des Landes war die richtige Entscheidung, um die Tiroler Schwimmlandschaft am Leben zu halten. Dass auf das Kleingedruckte verzichtet wurde, rächt sich nun aber.
© 2025 Tiroler Tageszeitung Online - Alle Rechte vorbehalten