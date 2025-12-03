Umstrittene Petition im Landtag
FPÖ-Bürgermeister müsste Damm zurückbauen, als Bürger will er das verhindern
„Mein Ziel ist es, den Abbau des Damms hinauszuzögern.“ Bürgermeister Andreas Gang will als Bürger das Abtragen des Schutzdamms verhindern, das er als Behörde schon längst vollziehen müsste.
© Otter
Dass ein Bürgermeister und Landtagsabgeordneter eine Petition einbringt, ist ungewöhnlich. Es geht um einen teils illegal aufgeschütteten Schutzdamm. Das Land fordert den Rückbau, Andreas Gang kämpft dagegen.