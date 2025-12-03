Kritik an geplantem Bau

Kein Frieden mit „Frieda“: Geplantes Bauprojekt in Zirl sorgt für Widerstand

Gegenüber vom Gemeindeamt soll das Projekt „Frieda“ umgesetzt werden. Einige Anrainer finden, dass es nicht ins Ortsbild passt. Vor allem das turmartige Gebäude an der Straße gefällt vielen nicht.
Im Ortszentrum von Zirl soll ein Bauprojekt entstehen, das einigen Anrainern ein Dorn im Auge ist. Zahlreiche Kritikpunkte finden sich auch in einer Petition dagegen, die bereits Hunderte Unterstützer hat. Der Bürgermeister stellt sich hinter das Projekt.

