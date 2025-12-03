Asyl, Afrika und anhaltender Populismus

Die Migration stellt für die EU eine Herausforderung dar. So zu tun, als sei alles unter Kontrolle, ist einfach nicht wahr. Die Antwort der Wählerinnen und Wähler ist uns bekannt. Zu lange wollte man nicht hinschauen, welche soziale Spannungen durch Migration entstehen. Und zwar für alle Seiten. Zu lange wurden die Augen verschlossen. Die Regierenden übten sich im politischen Blindflug. Rechtsnationale und populistische Parteien nützten dies als Auftrieb.