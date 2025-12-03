Notschlafstelle Kufstein ab sofort täglich ab 18 Uhr geöffnet

Mit Verspätung hat jetzt auch die Notschlafstelle in Kufstein täglich geöffnet. In Innsbruck sind die Notschlafstellen von Rotem Kreuz und TSD bereits seit einem Monat bzw. ganzjährig in Betrieb.

Kufstein – In Innsbruck sind die Notschlafstellen bereits seit 1. November bzw. ganzjährig geöffnet. Aber nicht nur in der Landeshauptstadt gibt es Bedarf, kalt ist es überall – und in ganz Tirol sind Menschen von Wohnungs- bzw. Obdachlosigkeit betroffen. Mit ein bisschen Verspätung hat nun auch die Notschlafstelle in Kufstein täglich geöffnet.

Immer ab 18 Uhr ist offen, es gibt Platz für acht Personen – bisher sind die Plätze ausreichend, niemand musste abgewiesen werden, ist von den Tiroler Sozialen Diensten (TSD) zu erfahren. Neben einem Schlafplatz erhält man dort auch eine warme Mahlzeit. „Alle sind bei uns willkommen und wir unterstützen und helfen gerne“, heißt es von den TSD, die die Unterkunft betreiben. Zu finden ist die Notschlafstelle in der Carl-Schurff-Straße 7 in Kufstein.

Kältetelefon hilft im Notfall

Ein eigenes Kältetelefon bzw. einen Bus, der die Menschen aufsucht, gibt es fürs Unterland nicht. Das wird nur im Großraum Innsbruck angeboten. Wer aber einen Menschen bei frostigen Temperaturen auf der Straße sieht, der Hilfe benötigt, kann sich dennoch an die TSD-KälteHOTline unter 0512/21447 wenden. Der Notruf ist rund um die Uhr besetzt. Gemeinsam wird geschaut, was als Nächstes zu tun ist bzw. welche Organisation vor Ort helfen kann. In lebensbedrohlichen Situationen sollte jedenfalls die Rettung alarmiert werden.