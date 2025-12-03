Umbruch bei den Turnern: Nationaltrainer wird zum Landestrainer

Innsbruck Tirols Turner stehen vor einer Veränderung, zumindest einer formellen. Nationaltrainer Peter Koudela, der unter anderem Vinzenz Höck, Vize-Europameister 2020 sowie WM-Fünfter 2022, und Olympia-Starter Fabian Leimlehner formte, ist ab 1. Jänner nicht mehr österreichischer Nationaltrainer. Der 65-Jährige wird allerdings weiterhin als Landestrainer im Bundesleistungsstützpunkt Innsbruck arbeiten.

Das Leistungszentrum im O-Dorf ist auch nicht mehr alleinige Trainingsstätte der Elite-Männer Österreichs. Sie trainieren nun verteilt – in Linz, Wien, Graz, Dornbirn und weiter auch in Innsbruck, wo man zuletzt bei den Tiroler Jugend-Meisterschaften einen Blick auf den Nachwuchs werfen konnte, der mitunter bereits 22,5 Std. pro Woche trainiert. Dabei ging der Jugend-1-Titel an Finley Diechtler vor Felix Schaiter und Jonas Wille-Windischer (alle ITV). Die Jugend-Klasse gewann Otto Schwaninger (TVW) vor David Mrak. Weiters, Jugend 3: 1. Maximilian Alexanov, 2. Nikolas Tecklenburg (alle ITV), 3. Philipp Kittler (SVI); Vorstufe: 1. Niklas Ribis, Leonhard Pehn, 3. Philipp Erhardt (ITV).