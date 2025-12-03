Rückblick auf die Visio Tirol 2025

Mutig den Berufs- und Bildungsweg finden – diesem Leitgedanken folgten am 26. & 27. November über 10.000 Besucher:innen der Berufs- und Bildungsmesse Visio Tirol in der Messe Innsbruck.

Die von der SoWi-Holding veranstaltete Visio Tirol zog ein vielfältiges Publikum an: Jugendliche, junge Erwachsene sowie Eltern und Lehrer:innen nutzten die Chance, um Kontakte zu knüpfen, Neues auszuprobieren und Berufs- und Bildungswege zu entdecken. Dabei begegneten sie 144 Aussteller:innen, die praxisnahe Einblicke und Mitmachaktionen boten.

Die Visio Tirol präsentierte ein interaktives Konzept: Besucher:innen konnten unter anderem Schweißsimulatoren und Roboter ausprobieren. In den kostenlosen Workshops wurden Talente erkundet und Entscheidungshilfen mitgegeben. Auf der Bühne gab es ein abwechslungsreiches Programm – von Bewerbungsshows bis hin zu Talks rund um Lehre, Studium, Technik oder Green Jobs.

Fakten 144 Aussteller:innen

mehr als 10.000 gezählte Besucher:innen

über 130 angemeldete Schulklassen

über 15 Workshops mit knapp 600 angemeldeten Teilnehmer:innen

mehr als 20 Bühnenauftritte mit 53 Gästen

zahlreiche Mitmachaktionen

GRATIS Eintritt

Highlights:

Campus HTL Tirol

Lehrberufe live erleben (Tiroler Fachberufsschulen),

Jugendcoaching Tirol

Lotsendiens

free_way Parcours

Teachers‘ Corner