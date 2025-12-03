Entgeltliche Einschaltung

Rückblick auf die Visio Tirol 2025

An den mehr als 130 Messeständen entstanden wertvolle Kontakte für die Zukunft. Der große Andrang auf die Visio Tirol spricht Bände. Die Begeisterung der Berufs- und Bildungsinteressierten war deutlich spürbar.
© Victor Klein

Mutig den Berufs- und Bildungsweg finden – diesem Leitgedanken folgten am 26. & 27. November über 10.000 Besucher:innen der Berufs- und Bildungsmesse Visio Tirol in der Messe Innsbruck.

Die von der SoWi-Holding veranstaltete Visio Tirol zog ein vielfältiges Publikum an: Jugendliche, junge Erwachsene sowie Eltern und Lehrer:innen nutzten die Chance, um Kontakte zu knüpfen, Neues auszuprobieren und Berufs- und Bildungswege zu entdecken. Dabei begegneten sie 144 Aussteller:innen, die praxisnahe Einblicke und Mitmachaktionen boten.

Die Visio Tirol präsentierte ein interaktives Konzept: Besucher:innen konnten unter anderem Schweißsimulatoren und Roboter ausprobieren. In den kostenlosen Workshops wurden Talente erkundet und Entscheidungshilfen mitgegeben. Auf der Bühne gab es ein abwechslungsreiches Programm – von Bewerbungsshows bis hin zu Talks rund um Lehre, Studium, Technik oder Green Jobs.

Fakten

  • 144 Aussteller:innen
  • mehr als 10.000 gezählte Besucher:innen
  • über 130 angemeldete Schulklassen
  • über 15 Workshops mit knapp 600 angemeldeten Teilnehmer:innen
  • mehr als 20 Bühnenauftritte mit 53 Gästen
  • zahlreiche Mitmachaktionen
  • GRATIS Eintritt
  • Highlights:
  • Campus HTL Tirol
  • Lehrberufe live erleben (Tiroler Fachberufsschulen),
  • Jugendcoaching Tirol
  • Lotsendiens
  • free_way Parcours
  • Teachers‘ Corner

Veranstalter

Im kommenden Jahr 2026 öffnet allerdings die BeSt Innsbruck, ebenfalls organisiert von der SoWi-Holding, vom 2. bis 4. Dezember 2026 ihre Tore.

Standplätze für BeSt Innsbruck 2026: sowiholding.at/messen

Die Visio Tirol wurde auf der Messebühne gebührend eröffnet: v.r. Sabine Platzer-Werlberger (Landesgeschäftsführerin AMS Tirol), Paul Gappmaier (Bildungsdirektor), Reinhold Beer (Sozialministeriumservice Landesstelle Tirol), Cornelia Hagele (Landesrätin), Mike Peters (Studiendekan der Fakultät für Betriebswirtschaft an der LFU), Schüler:innen der Ferrarischule Innsbruck.
