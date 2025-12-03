Schwere Knieverletzung: Tiroler ÖSV-Hoffnung fällt nach Operation lange aus

Die Schwazerin Maja Waroschitz hat sich beim gestrigen Europacup-Rennen in Zinal (SUI) eine schwere Knieverletzung zugezogen. Die dreifache Goldmedaillengewinnerin der Olympischen Jugendspiele in Gangwon 2024 kam im Riesenslalom zu Sturz und wurde umgehend nach Österreich in die Privatklinik Hochrum gebracht.

Die dort durchgeführte MRT-Untersuchung bestätigte den Verdacht: Riss des vorderen Kreuzbandes, des Innenbandes sowie des Außenmeniskus im linken Knie, was für die 19-Jährige eine längere Verletzungspause bedeutet. Die Operation wurde bereits gestern Abend durchgeführt und ist gut verlaufen. (TT.com)