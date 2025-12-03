FiW Imst startet neu: Frauen vernetzen sich im Bezirk

Nach 18 Jahren Pause feierte Frau in der Wirtschaft (FiW) Imst ein starkes Comeback. Über 100 Unternehmerinnen trafen sich kürzlich in der WK-Bezirksstelle. Die Veranstaltung setzte ein klares Zeichen für Vernetzung und den Gestaltungswillen weiblicher Führungskräfte im Bezirk Imst.

Imst – Ein Abend voller positiver Stimmung prägte das Comeback. Eine neue Bezirksvorsitzende und eine inspirierende Keynote belebten den Austausch. Die hohe Teilnehmerzahl zeigte die vorhandene Dynamik unter Imster Unternehmerinnen.

Das neue Team um die Bezirksvorsitzende Rebecca Kammerlander gestaltete den Auftakt. Dazu gehören Sabine Egger, Franziska Schiffert, Jasmin Walser und Tamara Walser. Sie machen deutlich: Die FiW Imst ist zurück, um aktiv zu gestalten.

110 Frauen kamen zum Auftakt

Kammerlander zeigte sich vom Zuspruch beeindruckt. „Rund 110 Unternehmerinnen haben gezeigt, wie viel Energie, Unternehmerinnengeist und Lust auf Austausch in unserem Bezirk steckt“, sagte sie. „Dieser Auftakt macht sichtbar, wie wichtig es ist, Anliegen von Frauen in der Wirtschaft sicht- und hörbar zu machen.“

Sie betrachtet ihre neue Rolle als klaren Auftrag. „Ich sehe es als Auftrag, die Themen der Unternehmerinnen in Imst gemeinsam mit meinem Team mit Kraft und Tatendrang voranzutreiben“, betonte Kammerlander. Sie unterstrich die Bedeutung von Frauen in der Wirtschaft: „Frauen bringen Perspektiven ein, die Zusammenarbeit stärken und Innovation ermöglichen. Wenn wir uns vernetzen, entsteht viel.“

Ausschuss der FiW Imst: Franziska Schiffert, Sabine Egger, Jasmin Walser, Rebecca Kammerlander und Tamara Walser (v.l.). © Bianca Wagner Fotodesign

Gemeinsam Wachstum schaffen

Für zusätzliche Motivation sorgte Keynote-Speakerin Manuela Kamper. Mit ihrem Vortrag „She means Business“ führte sie durch ihre eigene Transformation. Sie vermittelte Motivation, Selbstbewusstsein und unternehmerische Haltung. Manuela Kamper bilanzierte den Abend: „Gemeinsam schaffen wir Wachstum, das man spürt!“

Zahlreiche Persönlichkeiten waren anwesend. Dies unterstreicht den Stellenwert des Netzwerks. Dazu zählten Bezirkshauptfrau Eva Loidhold und FiW-Landesvorsitzende Martina Entner. Auch WKT-Vizepräsidentin Entner sowie WKT-Direktorin Evelyn Geiger-Anker nahmen teil. Mario Kometer von der Sparkasse Imst und Bezirksobmann Josef Huber zeigten ebenfalls Präsenz.

Bezirkshauptfrau Eva Loidhold, Vorsitzende der FiW Imst Rebecca Kammerlander, Bezirksobmann Josef Huber, Vizepräsidentin/Landesvorsitzende der FiW Martina Entner und Direktorin Evelyn Geiger-Anker (v.l.). © Bianca Wagner Fotodesign