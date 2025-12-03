Gutes Jahr für Landwirtschaft: Gemüseernte fiel heuer üppig aus

Die Gemüseernte fiel heuer in Österreich überdurchschnittlich aus. Die geerntete Menge lag um zehn Prozent über dem Fünfjahresmittel.

Wien – Die heimischen Gemüsebäuerinnen und Gemüsebauern haben 2025 dank guter Witterungsbedingungen eine überdurchschnittliche Ernte eingebracht. Mit 726.800 Tonnen Feld- und Gartenbaugemüse lag die Menge um 9 Prozent höher als 2024 und um 10 Prozent über dem Fünfjahresmittel. Dabei stieg die Anbaufläche gegenüber 2024 nur um 3 Prozent, teilte die Statistik Austria mit. Kulturen wie Zwiebel, Karotten, Hülsenfrüchte und Zuckermais haben sich demnach besonders gut entwickelt.

Zwar habe das kühle Frühjahr die Entwicklung etwas verzögert, und im Sommer habe es vereinzelte Trockenperioden und Hagelschäden gegeben, insgesamt hätten die Pflanzen in der diesjährigen Saison aber „gute Wachstumsbedingungen“ vorgefunden, resümierten die Statistiker. Das zeigt sich vor allem bei Hülsenfrüchten wie beispielsweise Erbsen sowie beim Wurzel- und Zwiebelgemüse, die auf insgesamt 419.900 Tonnen kamen und damit fast ein Fünftel (18 Prozent) über dem Fünfjahresmittel lagen. Die größten Erntemengen gab es hier bei Zwiebeln (219.900 Tonnen) sowie bei Karotten (124.900 Tonnen).