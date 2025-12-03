Heimatkunde für Adleraugen
Wo ischn des? Das große Tiroler Bilder-Quiz
Echter Tirol-Kenner oder doch nur zu Gast? In unserem großen Bilderrätsel könnt ihr es herausfinden. Wir haben 20 Fotos aus dem ganzen Land nach dem Motto „Wo ischn des?“ vorbereitet. Testet jetzt, wie gut ihr euch wirklich in Tirol auskennt.
Wo ischn des?
Tirol ist voller schöner Ecken, bekannter Wahrzeichen und versteckter Juwelen. Aber erkennt ihr sie auch? Testet eure Adleraugen: Wo ischn des?
Frage 1 von 20:
Dieses Schloss beherbergt eine der bedeutendsten Kunstsammlungen Europas und war der Lieblingssitz von Erzherzog Ferdinand II. Welches Schloss ist das?