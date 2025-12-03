Familienfest in Hollywood: Hier feiert Arnold Schwarzenegger mit Ex-Frau Maria Shriver

Damit hat wohl wirklich niemand gerechnet: Arnold Schwarzenegger und Ex-Frau Maria Shriver feierten gemeinsam Thanksgiving – und die ganze Welt darf dank Tochter Katherine Schwarzenegger einen Blick darauf werfen. Auf Instagram teilte die 35-Jährige mehrere Familienfotos vom Fest – darunter auch einen Schnappschuss, der Fans sofort stutzen ließ.

Denn zwischen Bildern von Truthahn, gedecktem Tisch und vertrauten Momenten taucht plötzlich ein Foto auf: Der gebürtige Steirer (78) und die 70-jährige Shriver vereint, als wäre die Trennung vor 13 Jahren nie passiert. Und das nicht allein: Auf dem Bild stehen die beiden ganz selbstverständlich mit ihren Enkelinnen zusammen. Insgesamt 13 Fotos hat Schwarzeneggers Tochter hochgeladen – und mittendrin dieser unerwartete Wiedervereinigungs-Moment, der gerade das Netz in Aufruhr versetzt. (TT)